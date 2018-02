MPF pede ouvidoria para denúncia de tortura O Ministério Público Federal ingressou nesta semana com uma ação civil pública para que a União seja obrigada a criar uma ouvidoria federal para fiscalizar e receber denúncias contra torturas e abusos policiais em São Paulo. A medida judicial é resultado do debate iniciado em julho do ano passado, às vésperas da crise de segurança no Estado, logo depois da morte do publicitário Ricardo Prudente de Aquino em abordagem da Polícia Militar.