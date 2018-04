MPF exige volta de livros para a São Francisco O Ministério Público Federal em São Paulo entrou na noite de ontem com ação na Justiça pedindo liminar para que todas as caixas com livros da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo sejam transferidas para o prédio histórico. Desde o começo do ano, parte do acervo permanece em caixas, espalhadas em um prédio anexo, na Rua Senador Feijó. O pedido do MPF, distribuído à 23.ª Vara Federal Cível, solicita a mudança em 72 horas, além da abertura de todas as caixas e acondicionamento dos livros em estantes, em 15 dias.