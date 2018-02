MPF e Promotoria querem anular a concorrência

Segundo os promotores, autoridades responsáveis pelo monotrilho não fizeram o projeto básico, que é essencial para evitar obras superfaturadas ou estouro do orçamento. É a segunda vez que o MPF recomenda a suspensão do projeto - a primeira ocorreu em 2010, no início do projeto.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado informou ter recebido a notificação do Ministério Público e terá prazo de 20 dias para analisar as argumentações e se manifestar. / D.Z.