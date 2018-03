MPF denuncia médica por morte de universitária em cruzeiro em SP

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, denunciou a médica sérvia Jasna Tankosic pelo crime de homicídio culposo por causa de Isabella Baracat Negrato, de 20 anos. A estudante de direito morreu a bordo do navio MSC Ópera, entre Santos e Rio, no dia 19 de dezembro de 2008.

Para a procuradoria da República, o quadro de coma alcoólico da estudante não foi diagnosticado corretamente pela profissional, que atendeu a jovem como um simples caso de intoxicação e não adotou os procedimentos médicos corretos. Ela morreu asfixia após ingerir o próprio vômito. Isabella morreu sozinha dentro da cabine do navio.

Segundo a denúncia, o centro médico do navio MSC Ópera possuía todos os instrumentos e medicamentos necessários para os procedimentos que poderiam salvar Isabella. A denúncia foi oferecida no último dia 3 de setembro e está sob apreciação da 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

Em nota, a MSC Cruzeiros informou que ainda não foi informada oficialmente sobre a denúncia, e disse que se pronunciará após ter conhecimento das informações.

Texto atualizado às 20h07.