MPF cobra na Justiça que sistema de câmeras de Cumbica seja melhorado

A gravação das imagens é solicitada na liminar. Segundo o MPF, atualmente, as câmeras funcionam em período integral, mas gravam as imagens apenas com o comando do operador. Assim, crimes no terminal podem ser registrados só se o funcionário notá-los a tempo.

"Se um crime grave ocorrer ou mesmo um ato terrorista, as chances de investigá-lo com imagens são de zero por cento", explicou o procurador Matheus Baraldi Magnani, responsável pela ação.