MPE quer tirar carteira de acusada de atropelar

O Ministério Público Estadual (MPE) vai pedir hoje que a nutricionista Gabriella Guerrero Pereira - suspeita de atropelar e matar o administrador Vitor Gurman, de 24 anos, em julho de 2011, na zona oeste da capital - entregue sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à Justiça e deixe de frequentar locais que vendem bebida alcoólica. Para isso, a promotora do 5.º Tribunal do Júri, Mildred de Assis Gonzalez, solicitará medidas restritivas à jovem, de 30 anos.

Imagens gravadas nos últimos meses pela produção do programa CQC, da TV Bandeirantes, e divulgadas na segunda-feira mostram Gabriella dirigindo, embora sua CNH estivesse vencida desde julho. Ontem, o advogado da nutricionista, José Luís de Oliveira Lima, confirmou que o documento também foi suspenso na sexta-feira.

"Fico indignada em saber que essa moça continua dirigindo com uma habilitação que não está regular", disse a promotora. "Vou ver medidas com que possa fazer com que a liberdade dela seja restringida, para que sinta um pouco o estrago que fez para uma família inteira", afirmou.

Gabriella pode ser intimada ainda hoje. "Vai ser mais rápido do que se fosse no Detran (Departamento Estadual de Trânsito)."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a promotora, a nutricionista, que na noite do acidente estava com o namorado, terá 48 horas para entregar a CNH à Justiça, no Fórum da Barra Funda, zona oeste. Oliveira Lima disse que recorrerá em caso de intimação. "Ela nem sequer foi denunciada e o MPE já quer impor medida restritiva? Não me parece ter nenhum cabimento legal", disse o advogado. Ele acrescentou que sua cliente não está mais dirigindo.