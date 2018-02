MPE pede retirada de 44 crianças de prisão Quarenta e quatro crianças com até 2 anos dividem espaço com suas mães que cumprem pena na penitenciária Ana Maria do Couto May, em Cuiabá (MT). Para reverter essa situação, o Ministério Público de Mato Grosso entrou com uma ação civil pública contra o Estado. A Promotoria quer que em 90 dias seja construído um berçário-lactário, longe das celas, para acomodar crianças com até 6 meses de idade. Com relação às crianças com idade superior, a Promotoria defende que sejam encaminhadas aos parentes.