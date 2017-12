MPE pede informações sobre os bens de Kassab

O Ministério Público Estadual pretende levantar indícios que sustentem um pedido de quebra do sigilo bancário do ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, acusado por uma testemunha protegida da máfia do Imposto Sobre Serviços (ISS) de ter recebido "uma fortuna" da empresa Controlar, responsável pela inspeção veicular.

Para isso, o promotor de Justiça Cesar Dario Mariano, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social, pediu três levantamentos: um sobre a relação de bens do ex-prefeito, um sobre as empresas em nome dele (na Junta Comercial do Estado de São Paulo) e outro sobre as movimentações financeiras feitas relacionadas ao CPF do ex-prefeito, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Fazenda.

Mariano quer saber se os relatórios mostram algum sinal de incompatibilidade entre a renda do ex-prefeito e seu patrimônio. Foi com o cruzamento desses dados que os integrantes da máfia acabaram descobertos. Eles cobrariam propina para maquiar dados financeiros e permitir que empresas de construção sonegassem impostos.

"Os indícios contra Kassab, por enquanto, são muito incipientes", disse o promotor. "Temos apenas o depoimento da testemunha", afirma.

No relato, a testemunha contou que Kassab teria guardado a "fortuna" em seu apartamento. O ex-prefeito vive no Itaim-Bibi, na zona sul.

Quando a contratação da Controlar passou a ser questionada - também pelo MPE - Kassab teria pedido ajuda ao empresário Marco Aurélio Garcia, irmão do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Garcia (DEM) para esconder o dinheiro.

Mariano vê fragilidade na acusação pelo fato de que a testemunha diz que ouviu essa história de uma terceira pessoa, o auditor Fiscal Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como chefe da máfia dos impostos.

Rodrigues "se gabava" da proximidade dele com o ex-prefeito, ainda de acordo com essa testemunha. E teria ouvido a história por Marco Aurélio. O ex-secretário de Finanças da capital na gestão Kassab, Mauro Ricardo, que foi chefe de Rodrigues, também é investigado pelo MPE. Contra ele, pesam acusações feitas pela mesma testemunha de pedir favores à quadrilha para favorecer empresas.

Justiça. A relação de Kassab e a Controlar foi analisada pela Justiça na semana passada e o ex-prefeito foi absolvido da acusação de favorecer ilegalmente a empresa, quando assinou o contrato de inspeção.

O ex-prefeito não foi localizado ontem. Na semana passada, ele classificou as acusações como "fantasiosas". Os demais envolvidos também negaram as acusações presentes no depoimento.