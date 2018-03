MP vence, mas vira 'sócio' do Judiciário em casos impunes Linha de frente no combate à criminalidade, o Ministério Público vai ganhar mais poderes com a reforma do Código de Processo Penal para conduzir suas investigações. Mas será "sócio" do Poder Judiciário nos casos deixados impunes. Hoje, os juízes são apontados como os principais responsáveis pela impunidade no País. Pelo texto aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ficará evidente a parcela de culpa de promotores e procuradores pela falta de punição a acusados de crimes.