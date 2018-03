MP vai investigar Dersa por causa de falha na sinalização As falhas na sinalização da nova Marginal do Tietê podem render ações de improbidade ao alto escalão da Dersa e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O Ministério Público vai investigar a atuação dos agentes públicos que não cumpriram o acordo para regularizar a via até o fim de agosto. "Vamos analisar sua conduta no trato da coisa pública", disse a promotora Maria Amélia Nardy Pereira.