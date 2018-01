MP vai apurar se sindicato vazou informações

O promotor Roberto Bodini afirma que recebeu "alguns recados" de que o Secovi pretende procurar o MPE para comentar o assunto. O promotor pretende ouvir essas pessoas antes de decidir se algum representante de entidade poderá ser responsabilizado. "Fiz reunião com o Secovi e detalhei algumas coisas sobre a investigação. Posteriormente, há a gravação do Eduardo Barcellos (um dos acusados), procurando o Ronilson e dizendo que havia sido procurado pelo Secovi, que era para eles ficarem quietos de um lado que o Secovi ficaria quieto de outro", disse Bodini.

O Secovi afirmou em nota ser "inverídica" a informação sobre o envolvimento de diretores com Barcellos. Afirma que está colaborando com as investigações, mas reconhece que havia sido procurado pelo MP antes da operação que resultou na prisão dos fiscais.