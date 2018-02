MP vai analisar imagens de agressão a jovens na Av. Paulista

SÃO PAULO - O Promotor da Vara da Infância e Juventude Tales Cezar de Oliveira requisitou as fitas com as imagens da agressão de um jovem por cinco pessoas - quatro adolescentes - na Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã do último domingo, 14. As cenas foram divulgadas ontem no SBT. Em nota, o Ministério Público de São Paulo diz que "adotará as medidas processuais e judiciais que o caso requer".

Quatro menores, além de um quinto jovem maior de idade, são acusados de agredir com socos, pontapés e lâmpadas fluorescentes três jovens na região da Avenida Paulista. A suspeita é de que as agressões foram motivadas pelo fato de as vítimas serem ou estarem acompanhadas de homossexuais, o que tipifica um crime de homofobia.

Os quatro menores vão responder em liberdade por ato infracional perante a Vara da Infância e da Juventude. O quinto acusado, de 19 anos, foi indiciado por lesão corporal gravíssima e formação de quadrilha.

