MP tenta impedir que 48 famílias sejam desalojadas O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pediu a suspensão imediata da decisão judicial que determinou a execução do mandado de tomada de posse, "com auxilio da força policial", de um terreno da Caixa Econômica Federal, na Avenida Santo Amaro, zona sul. No local serão realizadas obras de expansão da Linha 5-Lilás do Metrô.