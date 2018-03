MP-SP cria grupo de combate à violência doméstica

SÃO PAULO - O Ministério Público de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 20, a criação do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid). O comitê visa a proteção da mulher paulistana e também distribuirá, ao longo desta tarde, cartilhas com orientações para aquelas que sofrem essa violência. Um evento para registrar a data acontece até às 19h desta quinta na estação Barra Funda da CPTM, na zona leste de São Paulo. Segundo estimativa do órgão, entre 2011 e 2012 houve aumento de 40% em pedidos de proteção à cidadãs agredidas em São Paulo.

O MP-SP afirma que o grupo irá ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica a encontrar meios de proteção adequados, além de orientá-las sobre seus direitos e instaurar inquéritos policiais com as informações coletadas em depoimentos. Para marcar a criação do Gevid, o ministério enviou uma equipe até a estação Barra Funda da CPTM para distribuir a cartilha "Mulher, Vire a Página". Na publicação a população encontrará orientações sobre violência doméstica.

Medidas preventivas. Entre 2011 e 2012 o Ministério Público registrou aumento de 40% em medidas de urgência para proteção das vítimas. Entre os principais recursos, estão a determinação do afastamento do agressor, a proibição de aproximação da vítima com limite de distância, assim como a proibição de contato por qualquer meio e ainda a proibição de frequentar lugares em comum com a vítima, como faculdade e local de trabalho.

O Ministério ainda destaca que o perfil dos agressores mudou. Segundo eles, a principio a maioria dos casos eram centrados em classes sociais mais baixas e com menor escolaridade. Hoje, porém, há conhecimento de casos em todas as classes sociais e níveis de formação.

Os casos de violência doméstica chegam ao conhecimento do MP-SP por meio de boletins de ocorrência, registrados em delegacias, hospitais e prontos-socorros de todo o Estado.