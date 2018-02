MP responsabiliza 5 funcionários do Butantan por incêndio de 2010

SÃO PAULO - Cinco funcionários do Instituto Butantan foram responsabilizados pelo Ministério Público de São Paulo por contribuírem para o incêndio que atingiu o local em maio de 2010. Segundo a promotora criminal de Pinheiros, Eliana Passarelli, eles teriam sido imprudentes e negligentes, colaborando de forma indireta para o acidente.

A decisão foi encaminhada à Justiça nesta quinta-feira, 30. A polícia, após ouvir testemunhas e receber o laudo da Polícia Técnico Científica de São Paulo, havia decidido em março deste ano não indiciar ninguém pelo incêndio.

As chamas começaram entre 7h e 8h e só foram controladas por volta das 10h. Foram acionados 50 homens do Corpo de Bombeiros e 10 viaturas. Não houve feridos, mas boa parte da coleção de cobras do Butantan - um total de aproximadamente 77 mil exemplares, a maior amostra do mundo de animais da região tropical - foi perdida. Centenas de espécimes desses répteis que haviam sido coletadas pelos biólogos ainda não haviam sido descritas.

Entre os aracnídeos - em especial aranhas e escorpiões -, a perda foi de cerca de 450 mil espécimes, das quais milhares ainda não tinham sido analisadas pelos cientistas do instituto.