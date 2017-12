Após um ano de investigações e de colher relatos que incluem até estupros de crianças em abrigos da Prefeitura, o Ministério Público entrou com ação para impedir que menores de 12 anos em situação de risco fiquem com jovens tirados das ruas. Os Centros de Referência da Criança e do Adolescente recebem as crianças encaminhadas à rede de assistência social, mas não teriam estrutura para cuidar de todas.