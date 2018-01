MP quer que Zina passe por exame de sanidade mental

O Ministério Público de São Paulo requereu na última sexta-feira, 22, a realização de perícia médica para constatar eventual doença mental no comediante Marcos da Silva Herédia, o Zina, do Pânico na TV, da Rede TV!.

Além disso, Zina foi denunciado pelo MP por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. O humorista foi preso no dia 16 deste mês, em sua casa, no Jardim Panamericano, na zona norte de São Paulo. No local foi encontrado um revólver calibre 38.

Tanto a denúncia quanto o pedido de exame médico para averiguar uma possível doença mental, mencionada por familiares do investigado durante o inquérito policial, deverão ser analisados pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital.