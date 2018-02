MP quer prisão de dono de R$ 1 mi em armas O Ministério Público Estadual voltou a pedir a prisão do eletricista Marco Antônio Girão, dono de um arsenal de armas e munições avaliado em mais de R$ 1 milhão, que teve a prisão preventiva revogada pela Justiça no fim de semana. O armamento foi apreendido pela polícia em março na casa de Girão em Araçatuba, a 530 km de São Paulo. Ele foi flagrado com silenciadores e munições de artilharia antiaérea, de posse proibida. Girão também é acusado de liderar quadrilha que fazia ligações irregulares de energia.