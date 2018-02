MP quer parar obra do lado do Masp. De novo O Ministério Público Federal (MPF) protocolou no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região um recurso para tentar reverter a decisão da Justiça Federal de indeferir liminar para a suspensão da construção do Edifício Paulista Corporate, que está sendo erguido na Avenida Paulista. O prédio fica ao lado do Museu de Arte de São Paulo (Masp), tombado nas esferas federal, estadual e municipal.