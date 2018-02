MP quer barrar a demolição de elevado O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP) ajuizou uma ação civil pública pedindo a interrupção das obras de demolição do Elevado da Perimetral. Os promotores apresentaram uma série de dúvidas sobre o impacto viário da medida e ainda destacaram a falta de um Estudo de Impacto Ambiental com Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) para as intervenções urbanísticas na zona portuária da capital fluminense. A retirada do Elevado é uma das principais bases do projeto governamental Porto Maravilha.