MP poderá consultar dados da Segurança O governador Sérgio Cabral (PMDB) e o procurador-geral de Justiça do Rio, Claudio Lopes, assinaram ontem termo de cooperação que permitirá aos promotores do Ministério Público acessar o banco de dados dos órgãos ligados à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo o procurador, a medida agiliza as investigações. "Vamos consultar os dados sem ter de expedir um ofício antes", disse Lopes.