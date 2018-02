MP pede pena de 28 anos para atropelador de mãe e filha O Ministério Público do Estado denunciou à Justiça, por homicídio doloso (com intenção de matar), o motorista do Golf que atropelou, na calçada na frente do Shopping Villa-Lobos, na zona oeste da capital, mãe e filha em setembro do ano passado. As duas morreram em decorrência do choque.