MP pede interdição de templo em Guarulhos O Ministério Público Estadual instaurou inquérito para investigar o megacongestionamento causado pela inauguração de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus na Via Dutra, em Guarulhos, em plena volta do feriado de 1.º de janeiro. Centenas de ônibus de fiéis estacionados de maneira irregular, bloqueando a estrada durante 6h. O promotor Ricardo Manuel Castro, da Promotoria de Justiça, Habitação e Meio Ambiente de Guarulhos, vai apurar a regularidade do alvará. Também quer saber se houve estudo de impacto de tráfego. Ele recomendou que a prefeitura interdite o templo até que sejam apresentados estudos prévios.