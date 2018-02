MP pede inquérito para investigar advogada O Ministério Público de São Paulo solicitou abertura de inquérito policial para a Delegacia Seccional de Santo André, no ABC paulista, para investigar a postura da advogada Ana Lucia Assad durante o julgamento de Lindemberg Alves, condenado a mais de 98 anos pela morte da ex-namorada Eloá Pimentel. A promotora criminal Iussara Brandão encaminhou o pedido para a Polícia Civil para que o comportamento da advogada seja avaliado. Ana Lucia Assad falou que a juíza do caso, Milena Dias, tinha de "voltar a estudar". Segundo Ana Lucia, na próxima semana ela também deverá entrar com ações contra Milena Dias.