MP move ação que garante acesso de deficientes nas agências do INSS

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra o INSS para garantir que todas as agências da Previdência Social no Estado de São Paulo garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. Liminarmente, é requerido que o INSS apresente projeto de adaptação dos postos no Estado de São Paulo no prazo máximo de 90 dias e a execução das obras em até um ano.

Um estudo feito pelo INSS demonstrou que a maioria das agências necessita de melhorias na acessibilidade. Segundo o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, autor da ação, "está claro que as agências e postos do INSS não atendem às condições legalmente exigidas referentes à acessibilidade".