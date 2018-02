MP manda parar demolição e pede restauração de escola em Sorocaba

SOROCABA - Depois que boa parte do prédio já tinha sido demolida, o Ministério Público Estadual (MPE) mandou a prefeitura restaurar e preservar o imóvel que abrigou a primeira escola infantil de Sorocaba, no interior de São Paulo.

O promotor Jorge Alberto de Oliveira Marum, curador do Patrimônio Histórico, encaminhou nesta quinta-feira, 15, ao prefeito Vitor Lippi (PSDB) proposta de um termo de ajustamento de conduta pelo qual a prefeitura se comprometeria a refazer e preservar o imóvel. Caso o acordo não seja aceito, o promotor pode entrar com ação civil pública contra a prefeitura.

O prédio fica na Vila Hortênsia, zona leste da cidade. O promotor baseou-se em parecer técnico do perito que recomendou a preservação da escola levando em conta o valor histórico, cultural e paisagístico. "É inconcebível que uma escola pioneira, cuja força atraiu até a extensão de uma linha de bonde, se perca para sempre numa cidade já tão carente na preservação de sua memória", afirma no parecer.

As obras de demolição foram suspensas depois que o telhado e algumas paredes foram transformados em ruínas. A prefeitura tem projeto de construção de um terminal de ônibus e de um centro de atendimento ao munícipe no local. O prefeito tem até o dia 23 para decidir sobre a proposta do MP.

A escola foi inaugurada em 1954, quando a cidade completou 300 anos. Foi o primeiro parque infantil da cidade, criado para atender os filhos das operárias que trabalhavam nas indústrias de tecido de Sorocaba.