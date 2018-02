MP investiga seleção de jurados do carnaval O Ministério Público Estadual (MPE) vai apurar possível fraude no processo de escolha dos jurados do carnaval de São Paulo deste ano. Um inquérito civil foi instaurado na última sexta-feira, após representação sobre irregularidades no processo promovido pela Liga das Escolas de Samba. Em 21 de fevereiro, durante a apuração, houve tumulto após votos serem rasgados por causa da troca de dois jurados.