MP investiga poda de árvore

O Ministério Público investiga a derrubada de pelo menos 49 árvores cinquentenárias, com mais de 30 metros de altura, da Praça Cidade de Milão. A área fica ao lado do Parque do Ibirapuera, na Avenida República do Líbano, zona sul da capital. Os eucaliptos removidos foram plantados pelo criador do parque, Manequinho Lopes. A área, de 22 mil m², já pertenceu ao Ibirapuera.

As espécies foram cortadas há cerca de um mês pela Subprefeitura da Vila Mariana, que realiza no local uma reforma para alargar calçadas, recuperar piso, retirar grades e trocar o mobiliário. O promotor Marco Lucio Barreto, do Verde e do Meio Ambiente, vai fazer uma vistoria hoje na praça.

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o manejo ocorreu porque as árvores apresentavam sinais de risco de queda. Foi autorizada a substituição de 70 eucaliptos e outros estão sendo examinados. A pasta diz que eles serão substituídos por uma nova arborização. Os moradores do bairro, no entanto, querem um laudo independente.