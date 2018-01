Investigação do Ministério Público Estadual aponta indícios de omissão da prefeitura de Niterói que, mesmo após ter sido alertada, não teria tomado medidas preventivas para evitar a permanência de moradores nas áreas de risco do Morro do Bumba. Em abril, dezenas de pessoas morreram em um deslizamento. O prefeito Jorge Roberto Silveira foi notificado para prestar informações sobre a tragédia.