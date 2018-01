MP instaura inquérito sobre engavetamento A Promotoria em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, instaurou ontem inquérito civil para apurar as causas do engavetamento que matou uma pessoa na Rodovia dos Imigrantes, na quinta-feira da semana passada. A Polícia Civil também investiga o acidente desde sexta-feira. A apuração deve terminar em dois meses. A delegada Kátia Martins, do 4.º DP de São Bernardo do Campo, afirma que 101 veículos foram registrados oficialmente nas unidades policiais como tendo sofrido danos por causa do acidente.