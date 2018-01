MP instaura inquérito sobre engavetamento A Promotoria de Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, instaurou ontem um inquérito civil para apurar as causas do engavetamento que ocorreu na Rodovia dos Imigrantes, há uma semana. O acidente deixou 1 morto e 29 feridos. Cento e um veículos foram registrados oficialmente nas unidades policiais como tendo sofrido danos.