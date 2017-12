MP faz operação contra fraudes em coleta de lixo no interior de SP e MG

SOROCABA - O Ministério Público de São Paulo e o MP de Minas Gerais, com apoio de forças policiais, realizam uma operação contra fraudes em contratos de limpeza pública em cidades dos dois Estados, na manhã desta quinta-feira,9.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão, 11 de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão.

As prefeituras de Paulínia e Sumaré, no interior paulista, foram alvos de mandatos de busca, assim como a Câmara de Paulínia. O prefeito de Paulínia, Dixon de Carvalho (PP), secretários municipais e vereadores estão sendo conduzidos para prestar depoimento na sede do Ministério Público Estadual em Campinas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Doria demite assessor que dificultava acesso a dados; MP abre inquérito

No interior paulista, também foram cumpridos mandados em Ribeirão Preto, Batatais e cidades dessas regiões.

Em nota, o MP de São Paulo informou que a operação, batizada de 'Purgamentum', foi deflagrada a partir de uma investigação iniciada na cidade mineira de Passos e que chegou às prefeituras paulistas, daí a operação conjunta. Um ex-prefeito de Passos foi preso nesta manhã.

+++ Gestão Doria age para dificultar a Lei de Acesso à Informação

Os mandados têm como alvo pessoas, empresas e prefeituras onde foram detectadas suspeitas de irregularidades em serviços de coleta urbana. A investigação é voltada para a apuração de ilícitos e fraudes em licitação, peculato e outros crimes.