MP faz buscas na casa de fiscal suspeito em SP

Atualizado às 13h57

SÃO PAULO - Agentes do Ministério Público Estadual estiveram na manhã desta quarta-feira, 6, na casa do auditor fiscal Amilcar Cançado Lemos, um dos servidores citados na Invest sobre a quadrilha que sonegava impostos da Prefeitura mediante propina. O cumprimento do mandado de busca e apreensão no entanto se deu para a obtenção de prova de uma investigação paralela conduzida pela promotoria do patrimônio acerca de suposta improbidade administrativa do fiscal.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa, comentou a divulgação de uma nova suspeita de ligação com o esquema, a auditora Paula Sayuri Nagamati, bem como as informações dadas por ela em depoimento. Paula afirma que os fiscais investigados repassaram dinheiro de forma ilegal para a campanha do então candidato a vereador Antonio Donato (PT), atual secretário de governo do prefeito Fernando Haddad.

"O Ministério Público não descarta o envolvimento de outras pessoas no esquema, mas este não é o foco da investigação", disse o procurador. O promotor Roberto Bodini, que coordena a investigação que resultou na prisão de quatro fiscais na semana passada, deve ouvir no começo da tarde desta quarta o auditor fiscal Ronilson bezerra Rodrigues, apontado como o líder do grupo suspeito de ter causado um prejuízo de até R$ 500 milhões aos cofres públicos.

Durante a manhã, o advogado de Rodrigues, Ricardo Sayeg, afirmou que seu cliente não tinha nada a esconder e queria colaborar com as investigações. O defensor disse, no entanto, que tentaria mais uma vez conseguir a liberdade de Rodrigues na Justiça.

Segundo as investigações o esquema usado pelo fiscais presos por desviar o dinheiro do Imposto Sobre Serviços (ISS) devido por construtoras para regularizar seus empreendimentos foi elaborado por Lemos, mas ele foi excluído pelos colegas por causa de desavenças.