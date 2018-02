MP entra na Justiça para acelerar inspeção estadual O promotor Ismael Lutti, da Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, entrou com ação na Justiça para obrigar o governo estadual a implementar a inspeção veicular em municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes ou com frota grande de caminhões. Conforme prevê uma resolução da Cetesb de 2010 que deve ajudar a regulamentar o projeto que for aprovado pela Assembleia Legislativa, os testes de poluição precisam ser aplicados em 124 das 645 cidades paulistas.