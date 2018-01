MP em Guarulhos denuncia ex-namorado e vigia pela morte da advogada Mércia

Elvis Pereira, do Jornal da Tarde,

SÃO PAULO - O Ministério Público em Guarulhos, na Grande São Paulo, denunciou à Justiça nesta segunda-feira, 2, o policial aposentado Mizael Bispo de Souza e o vigia Evandro Bezerra Silva pela morte da advogada Mércia Nakashima.

Mizael é acusado de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, enquanto Evandro é acusado de homicídio duplamente qualificado - o agravante a mais do policial aposentado é motivo torpe.

A promotoria afirma que Mizael já tem um histórico de agressão contra mulheres, e pediu 18 diligências, além da denúncia, para completar o processo. Além disso, foi solicitada que a prisão do policial seja convertida de temporária para preventiva.

A advogada foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Seu corpo foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Mizael nega todas as acusações.