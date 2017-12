MP e Unesp vão apurar morte de estudante

Atualizada às 21h12

BAURU - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades pela festa na qual morreu o estudante de Engenharia Elétrica Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, no sábado passado, em Bauru, após consumir vodca em uma competição. O Ministério Público Estadual (MPE) também abriu inquérito para apurar o caso.

De acordo com a Unesp, a Faculdade de Engenharia vai instalar uma Comissão de Sindicância para apurar como os fatos aconteceram. Outros três estudantes foram internados após a festa. A medida foi determinada pela Assessoria Jurídica da Unesp, que não informou a data de início nem o prazo para conclusão dos trabalhos.

A iniciativa, de acordo com a Unesp, tem o objetivo de investigar as irregularidades, apontar quais estudantes da instituição participaram da organização da festa e das competições com bebidas alcoólicas e punir os responsáveis.