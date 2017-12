MP e polícia investigam desvio de merenda no interior de São Paulo

BATATAIS - O Ministério Público e a Polícia Civil investigam um possível desvio de merenda escolar nas escolas municipais de Batatais, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia, carnes que deveriam alimentar os alunos nas instituições de ensino da cidade eram usadas para fazer churrasco todo final de semana por funcionários da prefeitura, que também abriu sindicância.

A Câmara Municipal da cidade instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) e já está ouvindo os envolvidos. As denúncias começaram a surgir em março deste ano e o caso já está sendo chamado de "Farra da Merenda". Entre as acusações também consta o uso de alimentos voltados aos estudantes para a realização de um almoço que contou com 500 pessoas.