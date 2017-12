MP e Judiciário têm sua parcela de culpa no problema O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, mostrou-se pessimista em dezembro ao falar sobre o sistema carcerário, após dezenas de mortes em Pedrinhas. E veio a público dizer que os mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não resolvem o problema e a imprensa e a sociedade não se interessam pelo assunto. Jogou a responsabilidade integral para o Executivo e cobrou que o Ministério Público acionasse o Judiciário para obrigar os Estados a investir na melhoria dos presídios.