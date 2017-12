MP deve começar a visitar e entrevistar estrangeiros Dias depois de o Ministério Público Federal no Distrito Federal decidir instaurar inquérito civil para apurar supostas violações de direitos humanos no programa Mais Médicos, o ministro da Advocacia-Geral da União, Luís Inácio Adams, disse ontem que o Ministério Público do Trabalho fará visitas in loco para verificar a atuação de profissionais estrangeiros no Brasil. De acordo com o ministro, o Palácio do Planalto está "absolutamente tranquilo" com eventuais questionamentos que possam ser feitos.