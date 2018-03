MP denuncia manicure pela morte de menino O MP do Rio denunciou ontem a manicure Susana do Carmo de Oliveira Figueiredo, de 22 anos, assassina confessa do menino João Felipe Bichara, de 6 anos, pelos crimes de homicídio doloso triplamente qualificado (por motivo torpe, que seriam vingança e ódio, uso de meio cruel e impossibilidade da defesa) e tentativa de ocultação de cadáver. O crime ocorreu em Barra do Piraí, em 25 de março.