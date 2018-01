Ministério Público denuncia ex por agressão a Luiza Brunet

O Ministério Público Estadual (MPE) apresentou denúncia criminal contra o empresário Lirio Parisotto, de 62 anos, por agressão contra a atriz e modelo Luiza Brunet, de 54. A informação é do portal G1. Segundo o texto, citando como fonte o promotor Carlos Bruno Gaya da Costa, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid), a denúncia é por lesão corporal e pede responsabilização do empresário nos termos da Lei Maria da Penha.

A denúncia é acompanhada de dois laudos do Instituto Médico-Legal que comprovam agressões no corpo da modelo, um deles de dezembro de 2015. Brunet sustenta ter sido agredida pelo ex-marido pela última vez em maio passado, no apartamento de Parisotto em Nova York, durante uma viagem.

Ela sofreu fratura em quatro costelas e afirma ter levado socos e chutes durante o espancamento. Ao promotor, Brunet entregou uma série de fotos com hematomas da agressão - em uma delas, o olho estava roxo após um soco - e relatou outros dois episódios em que teria apanhado do ex-marido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao MPE, Parisotto negou as acusações e afirmou que havia sido agredido “muitas vezes” pela modelo. O empresário afirmou que tinha testemunhas que poderiam comprovar que ele também era vítima de agressões da ex-mulher, e citou episódio ocorrido em 2015, durante uma viagem de barco da Turquia para a Grécia.

A reportagem não conseguiu, na noite desta segunda, contato com o criminalista Celso Vilardi, defensor do empresário no caso. Para que se torne réu, é preciso que a Justiça aceite a denúncia feita pelo promotor do Gevid.