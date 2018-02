MP denuncia cinco PMs por morte de servente Cinco policiais militares que participaram da ação que terminou com a morte do servente Paulo Batista do Nascimento, de 25 anos, no dia 10, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, foram denunciados ontem pelo Ministério Público, segundo a Rede Globo. Uma testemunha filmou um dos PMs atirando em Nascimento, quando ele já estava detido. A Promotoria aponta na denúncia que dois policiais atiraram em Nascimento, mas pede a prisão preventiva dos cinco envolvidos na ocorrência.