MP denuncia ajudante-geral que matou comerciante chinês em supermercado

SÃO PAULO- O Ministério Público de São Paulo ofereceu nesta terça-feira, 8, denúncia à Justiça contra o ajudante-geral José Marcelo de Araújo, de 27 anos, que matou uma pessoa e esfaqueou duas dentro de um supermercado em Guarulhos, na Grande São Paulo no dia 26 de maio.

Araújo foi denunciado por homicídio qualificado pela morte do comerciante chinês Ding Yu Chi, de 60 anos, atingido por vários golpes de faca, e por tentativa de homicídio qualificado, em razão dos ferimentos provocados em duas outras vítimas.

Por volta das 20h30 do dia 26, Araújo atacou Chi na seção de verduras e legumes. As outras vítimas foram o funcionário do mercado José Roberto Pereira dos Santos, de 34 anos, e o cliente Gustavo do Nascimento Cardoso, de 54.