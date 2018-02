MP denuncia agente do Denarc por lavagem O Ministério Público Estadual (MPE) denunciou anteontem o agente do Departamento de Narcóticos (Denarc) Ismar José da Cruz por lavagem de dinheiro. Ele é acusado de se beneficiar do tráfico em um esquema chamado "vira", em que devolvia parte de entorpecentes apreendidos. Com salário de R$ 3.441,01, Cruz conseguiu comprar, em nome de parentes, imóveis de alto padrão nos últimos oito anos.