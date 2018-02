MP decide à tarde reabertura do Hopi Hari

São Paulo, 22 - A promotora do consumidor de Vinhedo, no interior de São Paulo, Ana Beatriz Sampaio, vai divulgar no fim da tarde desta quinta-feira, 22, quando o parque de diversões Hopi Hari deverá ser reaberto ao público, segundo o Ministério Público (MP).

O complexo de diversões está fechado para perícia desde o dia 1 de março, após a morte da adolescente Gabriela Nichimura, de 14 anos, que caiu do brinquedo La Tour Eiffel no dia 24 de fevereiro. O parque foi fechado após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), para a inspeção de 14 brinquedos.

O parque poderá retomar suas atividades nesta sexta-feira se cumprir todas as exigências apontadas pelos órgãos envolvidos na perícia do parque. Um outro termo de conduta, com itens ainda não divulgados, poderá ser assinado, segundo o MP.