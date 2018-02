O acordo para desativação da fábrica será formalizado por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, responsável pela usina, e a Promotoria do Meio Ambiente da capital. Se a desativação não for feita no prazo máximo de cinco anos, a Prefeitura ficará sujeita a multa diária de R$ 500. Os líderes comunitários comemoraram o acordo.