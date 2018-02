MP culpa organizador por morte em rodeio

Poliselli afirmou, por meio de sua assessoria, que "aguardará o posicionamento da juíza da 2.ª Vara da Comarca de Jaguariúna, Ana Paula Colabono Arias, visto que o pedido de indiciamento feito pelo Ministério Público apoia-se em dados ainda não esclarecidos". Os engenheiros não foram localizados.

O promotor também aponta como responsáveis pelo tumulto oficiais do Corpo de Bombeiros que concederam o auto de vistoria para a realização do evento e seguranças, ainda não identificados. O Corpo de Bombeiros não retornou as ligações da reportagem até ontem.

A Promotoria pediu coleta de depoimentos da oficial do Corpo de Bombeiros Lucimara Rossi de Godoy sobre a concessão do auto de vistoria para a realização do evento, única dos três oficiais ainda não ouvidos no inquérito policial. O Ministério Público solicitou também o depoimento do responsável pela segurança do evento. Somente após essas providências requeridas à Polícia Civil é que a promotoria poderá apresentar denúncia (acusação formal à Justiça) contra os supostos responsáveis pela tragédia.