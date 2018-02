MP apura suposta 'conduta criminosa' de Kassab na inspeção veicular

O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge (PV), e Ivan Pio de Azevedo, ex-presidente da Controlar, empresa responsável pelo programa ambiental, também serão investigados. O Estado procurou a Prefeitura, Kassab, Jorge e Azevedo. Os três primeiros não quiseram comentar a decisão do MPE - o último não foi localizado.

O procedimento criminal foi instaurado pela procuradora Marcia de Holanda Montenegro, com base em ação civil pública por improbidade administrativa apresentada em 2011 pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social. No dia 25 de novembro, a pedido dos promotores Roberto Almeida Costa e Marcelo Daneluzzi, a Justiça chegou a bloquear os bens de Kassab, de Eduardo Jorge e de 13 empresários - o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou os bens deles em 11 de janeiro.

O MPE aponta diversas irregularidades no programa ambiental, a começar pelo contrato feito com a Controlar. Assinado em 1996, na gestão do então prefeito Paulo Maluf (PP), tinha prazo de dez anos e ficou congelado até Kassab ressuscitá-lo, em 2008, dois anos após seu término. Segundo a nota do Ministério Público, essa seria uma das supostas condutas criminosas apuradas.

A outra diz respeito ao Decreto-lei 201/67, que tipifica os crimes de responsabilidade de prefeitos, como aplicar indevidamente verbas públicas ou efetuar despesas não autorizadas por lei, por exemplo. Nesse caso, porém, a nota não deixa claro qual é o suposto crime de responsabilidade praticado pelos investigados.

Nova licitação. Na ação civil pública, o MPE alega que a Controlar não tinha a capacidade técnica exigida no início da prestação dos serviços e cobrava 20% mais do que o valor considerado justo pela inspeção. A ação pedia ainda que a Prefeitura fizesse nova licitação para o programa de inspeção veicular, cancelasse as multas contra os motoristas que não fizeram a avaliação e que os acusados pagassem indenização de R$ 1,055 bilhão pelos prejuízos causados à Prefeitura e aos motoristas de São Paulo.

A Prefeitura, que considera o contrato legal, recorreu e conseguiu evitar, por enquanto, a obrigação de fazer nova licitação. Ontem, informou que não havia sido notificada. Kassab, que estava na Europa, chegaria de viagem à noite. Em nota, a Controlar disse desconhecer a investigação. Após sua conclusão, a procuradora decidirá se apresenta denúncia à Justiça.