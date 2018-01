MP apura pagamento de indenizações O Ministério Público Estadual abriu inquérito para averiguar as desapropriações na Região Metropolitana de São Paulo por causa das obras do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. Segundo apurações iniciais do MPE, famílias que tiveram de deixar suas casas não estão conseguindo sacar indenizações e estão abrigadas na casa de amigos, o que provoca "impacto social muito grande" na cidade de Suzano, segundo a promotora Florenci Cassab Milani, da Promotoria de Justiça do município.