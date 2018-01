MP apura desvio de cocaína do cofre do Departamento de Narcóticos de SP

SÃO PAULO - O Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo está investigando um esquema em que cocaína apreendida pelo Departamento Estadual de Prevenção e Combate ao Narcotráfico (Denarc) estava sendo desviada de dentro do seu cofre, na sede localizada no Bom Retiro, região central. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O responsável pela troca, que pode ter atingido até uma tonelada da droga, seria o agente Bruno Luiz Soares Figueiredo, que foi preso e flagrado ainda repassando informações de operações do departamento a traficantes na Cracolândia, no centro. Ao Fantástico, a defesa de Figueiredo negou o crime.

Um outro policial, cuja identificação não foi revelada, atuava para auxiliar no suposto esquema. O MP realizou operação na semana passada que incluiu a inspeção no cofre do Denarc.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interceptações telefônicas mostraram que Bruno usava produtos para limpar piscina para substituir a cocaína apreendida e encomendava lacres falsos para substituir os verdadeiros, que deveriam ser mantidos até a ordem de destruir o material.

O Estado não conseguiu contato com o MPE neste domingo, 2, à noite. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse não tolerar “desvios de conduta e todo agente que comprovadamente se envolve com ilícitos é exemplarmente punido”. "Todos os casos são rigorosamente investigados pela Corregedoria da Polícia Civil".

A nota diz ainda que o Denarc tem adotado "diversas medidas visando dar transparência em suas atividades, como a instalação de 10 câmeras de monitoramento". Por outro lado, disse que a “pretensa substituição” não foi comprovada. "A medida adotada pelo departamento possibilitou que as imagens do cofre fossem analisadas, não sendo comprovado que qualquer funcionário tivesse acessado o conteúdo dos sacos que acomodavam as drogas em todo o período em que esteve ali depositado."